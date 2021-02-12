РФ направила запрос в Twitter из-за блокировки аккаунта делегации в Вене

https://static.news.ru/photo/ac52aa02-6df4-11eb-ae1a-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Российские власти направили запрос руководству социальной сети Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема, — цитирует дипломата ТАСС.

Руководитель представительства РФ в Вене Константин Гаврилов назвал это актом цензуры. Он отметил, что пока официальная страница делегации Кремля не будет заблокирована, дипломаты продолжат делиться свежими новостями в его аккаунте в социальной сети Facebook.

Накануне сотрудники украинских телеканалов «112», Zlk и NewsOne выступили против цензуры. В знак протеста против нарушения свободы слова они заклеили рты скотчем и вышли в прямой эфир. Журналисты также устроили мирную акцию в центре Киева, выступив с плакатами, на которых написали лозунги «Конец свободы слова», «Ким Чен Зе», «Зе нацизм» и другие. Таким образом они выразили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, решением которого три указанных телеканала были закрыты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР. Регулятор считает, что британский канал неверно освещает происходящие в стране события.