Сотрудники ФСБ задержали украинских неонацистов в Воронеже

https://static.news.ru/photo/59fb651c-71bb-11eb-8e93-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спецслужбы в Воронеже задержали несколько человек, связанных с украинской неонацистской группировкой «МКУ». При обыске у подозреваемых были изъяты холодное оружие, запрещённая символика и экстремистская литература.

ФСБ РФ во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. Изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершённых преступлениях, — приводит РИА Новости сообщение ФСБ РФ.

Оперативники обнаружили предмет, похожий на миномётный снаряд времён Второй мировой войны, в гараже одного из задержанных. Подозрительный предмет был направлен на экспертизу.

Точное количество задержанных не уточняется. В отношении нескольких человек были возбуждены уголовные дела по обвинению в разжигании ненависти либо вражды организованной группой, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали 19 человек в южных регионах страны. Всех их подозревают в связях с террористической группировкой «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России) и подготовке терактов на территории Северного Кавказа.