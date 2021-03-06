Facebook заблокировал статью РБК об украинских неонацистах

Социальная сеть Facebook заблокировала статью издания РБК в которой говорилось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Материал был основан на релизе ФСБ.
Руководство сервиса сочло опубликованную информацию ложной. Кроме того, эксперт украинского сайта StopFake, с которым Facebook плотно сотрудничает, заявил, что все задержанные являются гражданами России.
Заблокированная статья РБК была написана на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось, что служба совместно с МВД и СК пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма.
Стоит заметить, что соцсеть сослалась на то, что якобы «многие СМИ» написали об инциденте и назвали имена предполагаемых неонацистов. Ведущий дело следователь Илья Бичёв в интервью StopFake сказал, что информации о причастности именно этих людей к группировке он не давал. Тем не менее, он не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что молодые люди действительно могут быть выходцами с Украины,
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