Google ограничит работу приложения Google Play в России

Американская корпорация Google сообщила, что ограничит работу магазина приложений Google Play в России. Это связано с ранее введёнными санкциями в отношении банковских карт россиян. Тем не менее граждане страны не лишатся доступа к самому приложению и бесплатным программам, говорится в заявлении.

Во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для уже существующих платных подписок новый платёж не будет обработан. Пользователи потеряют к ним доступ. В случае если подписка на какое-то приложение предполагает льготный период, то до его окончания юзеры сохранят доступ.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.