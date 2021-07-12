Google ограничит работу приложения Google Play в России
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:34, 10 марта 2022
Фото: Кирилл Зайцев/NEWS.ru
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Американская корпорация Google сообщила, что ограничит работу магазина приложений Google Play в России. Это связано с ранее введёнными санкциями в отношении банковских карт россиян. Тем не менее граждане страны не лишатся доступа к самому приложению и бесплатным программам, говорится в заявлении.
Во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России, — говорится в сообщении.
Уточняется, что для уже существующих платных подписок новый платёж не будет обработан. Пользователи потеряют к ним доступ. В случае если подписка на какое-то приложение предполагает льготный период, то до его окончания юзеры сохранят доступ.