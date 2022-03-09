Amazon сообщил о приостановке отправки товаров в РФ и Белоруссию

Интернет-магазин США Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию. Также компания перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video, пишет Bloomberg.

Amazon считается крупнейшим мировым интернет-ретейлером, который проводит дистанционную торговлю в большей части мира От новых клиентов из России уже отказалось подразделение компании Amazon Web Services. Оно оказывает услуги в сфере облачных вычислений.

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., также заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар.

Ранее онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma принял решение заморозить российские корпоративные аккаунты, а также приостановить продажу своих услуг в РФ. На данный момент пока нет информации по поводу возврата денег за платные подписки Figma.