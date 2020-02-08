https://static.news.ru/photo/0e72927e-4bf5-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Global Look Press Фото: Roman Denisov/Russian Look

Основатель Uber Трэвис Каланик стал одним из инвесторов проекта Habitas по ЗD-печати отелей для «миллениалов». В стартап уже вложились соучредитель Tinder Джастин Матин, гендиректор онлайн-супермаркета Ocado Тим Штайнер и индийский миллиардер Див Турахия.

Согласно проекту, отели будут сооружаться из напечатанных на 3D-принтере деталей за шесть-девять месяцев. В этом месяце первый отель откроется в Намибии, затем в течение 2020 года Habitas создаст ещё семь. Стоимость одной ночи в напечатанном отеле составит порядка $200-400, сообщает Financial Times.

Ранее NEWS.ru писал, что некоммерческая организация New Story приступила к строительству необычного жилого района в Табаско на юго-востоке Мексики, полностью реализованным с помощью 3D-принтера.