https://static.news.ru/photo/6e643566-1cc0-11ea-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Некоммерческая организация New Story приступила к строительству необычного жилого района в Табаско, на юго-востоке Мексики. Проект станет первым в мире, полностью реализованным с помощью 3D-принтера.

Команда стремится построить 50 домов для бедных семей, которые сейчас живут в условиях крайней нищеты в шатких временных убежищах. В процессе строительства New Story использует 3D-принтер Icon Vulcan II, который выдавливает цемент слой за слоем для основной конструкции жилища. На «печать» уходит около суток, после чего строители завершают постройку, устанавливая крышу, окна и двери.

Одноэтажные дома площадью 46,5 кв. м включают две спальни, гостиную, кухню и ванную комнату со всеми необходимыми коммуникациями, которые, как утверждают в организации, были подключены в соответствии со стандартными требованиями безопасности.

New Story отказалась раскрыть стоимость возведения района, но отметила, что на данный момент уже завершены работы над двумя домами. Оставшиеся здания должны быть построены и заселены семьями к 2020 году.

Ранее NEWS.ru рассказал, что эквадорские эксперты придумали технологию, позволяющую напечатать копию человеческого органа в натуральную величину на 3D-принтере.