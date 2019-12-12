Некоммерческая организация New Story приступила к строительству необычного жилого района в Табаско, на юго-востоке Мексики. Проект станет первым в мире, полностью реализованным с помощью 3D-принтера.
Команда стремится построить 50 домов для бедных семей, которые сейчас живут в условиях крайней нищеты в шатких временных убежищах. В процессе строительства New Story использует 3D-принтер Icon Vulcan II, который выдавливает цемент слой за слоем для основной конструкции жилища. На «печать» уходит около суток, после чего строители завершают постройку, устанавливая крышу, окна и двери.
Одноэтажные дома площадью 46,5 кв. м включают две спальни, гостиную, кухню и ванную комнату со всеми необходимыми коммуникациями, которые, как утверждают в организации, были подключены в соответствии со стандартными требованиями безопасности.
New Story
Ранее NEWS.ru рассказал, что эквадорские эксперты придумали технологию, позволяющую напечатать копию человеческого органа в натуральную величину на 3D-принтере.
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