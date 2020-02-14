ФАС опубликовала список обязательных для установки на смартфоны программ. Это сделано в рамках закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV программ, необходимых россиянам.
Закон вступит в силу с 1 июля этого года. На устройства поставят поисковые системы, навигатор и картографические сервисы,
Обязательными станут к предустановке аудио- и видеоплееры с приложением доступа к просмотру общедоступного ТВ. Отечественные программы должны быть популярными и иметь высокую социальную значимость.
Компании, которые не будут ставить российское ПО, должны будут объясниться о своём решении в открытом доступе и указать его причины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поисковики, браузеры и навигаторы российских компаний станут первым софтом, который власти обяжут предустанавливать на продающиеся в РФ смартфоны. Требование вступит в силу с 1 июля.
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