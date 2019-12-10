https://static.news.ru/photo/45c03d4a-1ad0-11ea-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Вечером 9 ноября пользователи мобильного приложения «Тинькофф» столкнулись с неполадками.

В частности, большинство из тех, кто сообщал об ошибках, не смогли войти в приложение. Ещё у 5% сбои наблюдаются в работе всех сервисов, в частности, не отображаются последние операции по картам и вкладам, сообщает Downdetector. Также пользователи жалуются на невозможность связаться с операторами «горячей линии» банка.

Тинькофф Банк — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

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