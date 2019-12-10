Вечером 9 ноября пользователи мобильного приложения «Тинькофф» столкнулись с неполадками.
В частности, большинство из тех, кто сообщал об ошибках, не смогли войти в приложение. Ещё у 5% сбои наблюдаются в работе всех сервисов, в частности, не отображаются последние операции по картам и вкладам,
Тинькофф Банк — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.
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