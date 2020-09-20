Минцифры РФ: строительство сетей 5G на частотах 3,4–3,8 ГГц не планируется

https://static.news.ru/photo/a4b1dc74-fbf2-11ea-ba04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диапазон частот 3,4–3,8 ГГц для внедрения в 5G в России пока не планируется. Об этом заявили в Минцифры страны.

Как отметил глава ведомства Максут Шадаев, сроки массового строительства сетей 5G в России остаются без изменений. Он рассказал, что в настоящее время план конверсии создан исходя из того, что диапазон частот 3,4–3,8 ГГц для развития 5G в России не рассматривается, передаёт ТАСС.

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», массовое строительство сетей 5G в России должно начаться в 2022 году, когда первые сети пятого поколения появятся в городах-миллионниках.

Сеть 5G в первую очередь станет доступна для бизнес-клиентов и крупных предприятий. В организации занимаются разработкой специальных предложений. Новая система сможет использоваться в нефтегазовой сфере (для мониторинга инфраструктурных объектов дронами), промышленности (для управления оборудованием), медицине (для проведения хирургических операций в удалённом режиме и мониторинга состояния пациента), логистике (для автоматизации операций на складе и управления погрузчиком) и ретейле (для создания биометрических систем оплаты).

Ранее сообщалось, что компания «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС) получила первую в России лицензию на создание сети мобильной связи пятого поколения. Документ разрешает оказывать услуги в 83 из 85 регионов страны. Лицензия, выданная Роскомнадзором до 16 июля 2025 года, позволяет осуществлять связь в диапазоне 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.

Также глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России изучают возможность внедрения 6G. По его словам, планы по устройству сетей связи шестого поколения сейчас находятся на начальном этапе, писал NEWS.ru.