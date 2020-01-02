Данные исследования Национального совета по поведенческому здоровью показали, что через несколько лет в США не будет хватать психиатров. Уже сейчас спрос на их услуги превышает предложение.
Последствия дефицита специалистов может решить использование в психиатрии искусственного интеллекта. Хотя психиатрия является исключительно человеческой областью, требующей эмоционального интеллекта и восприятия, ИИ мог бы помочь в диагностике болезней, интерпретации изображений и анализе данных, которые мог бы не заметить человек,
У психиатров не всегда есть достаточно времени для тщательного обследования пациентов. Кроме того, сами больные часто живут далеко и не могут регулярно приезжать на приём к врачу. Поэтому ИИ, взяв на себя некоторые функции, мог бы разгрузить врачей, а те, в свою очередь, смогли бы больше времени уделять пациентам.
С помощью ИИ психиатры также смогли бы контролировать своих пациентов дистанционно, предупреждая проблемы и внося изменения в планы лечения.
Ранее учёные из Томского госуниверситета создали систему безопасности с искусственным интеллектом. Технология умеет распознавать человека по походке, лицу, гаджетам, отпечаткам пальцев и даже по внедрённым под кожу микрочипам, писал NEWS.ru.
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