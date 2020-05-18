Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

https://static.news.ru/photo/2ace7f06-992e-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Проблемы наблюдаются в работе социальной сети Instagram. О сбоях сообщают пользователи из России США, Турции, Сирии, Индии и некоторых европейских стран.

Среди россиян наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани, следует из данных сервиса Downdetector. 72% пользователей испытывают проблемы с доступом к ленте, 14% — с неполадками на сайте, 13% — с невозможностью опубликовать историю.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи reddit обнаружили новый способ вызвать сбой iPhone и iPad с помощью так называемой текстовой бомбы. Уведомление о получении такого сообщения приведёт к перезагрузке устройства под управлением iOS 13 или iPadOS.