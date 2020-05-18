Технологии

Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

20:31, 18 мая 2020
Фото: imago-images.de/Global Look Press

Проблемы наблюдаются в работе социальной сети Instagram. О сбоях сообщают пользователи из России США, Турции, Сирии, Индии и некоторых европейских стран.

Среди россиян наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани, следует из данных сервиса Downdetector. 72% пользователей испытывают проблемы с доступом к ленте, 14% — с неполадками на сайте, 13% — с невозможностью опубликовать историю. 

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи reddit обнаружили новый способ вызвать сбой iPhone и iPad с помощью так называемой текстовой бомбы. Уведомление о получении такого сообщения приведёт к перезагрузке устройства под управлением iOS 13 или iPadOS.

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