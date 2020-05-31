Google перенесла презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/8d6e51d8-a408-11ea-8034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press

Компания Google приняла решение отложить презентацию Android 11 и выход её бета-версии. Причиной переноса стали массовые беспорядки в США.

Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать, — говорится в сообщении компании.

Онлайн-мероприятие первоначально планировалось провести в среду, 3 июня. Новой даты у ивента сейчас нет — более подробной информацию о новой версии Android разработчики пообещали поделиться «в ближайшее время».

Компания EA по аналогичной причине отложила презентацию симулятора американского футбола Madden NFL 21, заявив, что происходящее важнее игр и спорта. Разработчики пообещали найти более подходящее время, чтобы поговорить о тайтле.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

Массовые беспорядки вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.