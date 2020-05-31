Google перенесла презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

Компания Google приняла решение отложить презентацию Android 11 и выход её бета-версии. Причиной переноса стали массовые беспорядки в США.
Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать, — говорится в сообщении компании.
Онлайн-мероприятие первоначально планировалось провести в среду, 3 июня. Новой даты у ивента сейчас нет — более подробной информацию о новой версии Android разработчики пообещали поделиться «в ближайшее время».
Компания EA по аналогичной причине отложила презентацию симулятора американского футбола Madden NFL 21, заявив, что происходящее важнее игр и спорта. Разработчики пообещали найти более подходящее время, чтобы поговорить о тайтле.