Google перенесла презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press

Онлайн-мероприятие первоначально планировалось провести в среду, 3 июня. Новой даты у ивента сейчас нет — более подробной информацию о новой версии Android разработчики пообещали поделиться «в ближайшее время».

Компания EA по аналогичной причине отложила презентацию симулятора американского футбола Madden NFL 21, заявив, что происходящее важнее игр и спорта. Разработчики пообещали найти более подходящее время, чтобы поговорить о тайтле.