https://static.news.ru/photo/c23f583c-2e72-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон, чтобы он прослужил дольше. Нельзя надолго оставлять на зарядке телефон, который уже набрал 100%.

Это сокращает ресурс самого аккумулятора. Поэтому лучше всего заряжать гаджет утром, считает директор BatterieIngenieure Доминик Шульте, слова которого приводит Business Insider.

При зарядке на уровне 30–50% ресурс батареи телефона снижается медленнее. И надо помнить, что все литий-аккумуляторы подвержены изменению химического состава и портятся со временем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты в области IT-технологий рассказали о том, какие преимущества есть у кнопочного телефона перед смартфоном. Главная особенность кнопочных телефонов в том, что они понятны пожилым людям и детям младшего школьного возраста.