Части для российских плавучих АЭС построят в Китае

Части российских плавучих АЭС построят на верфи в Наньтуне. Китайский производитель выиграл конкурс на постройку двух корпусов АЭС для нужд Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК), предложив самую низкую цену. Об этом пишет «Коммерсант».
«Атомэнергомаш»
Первые два ПЭБа должны начать поставку электроэнергии на ГОК в январе 2027 года. Общая стоимость строительства ПЭБов составляет более 140 млрд рублей. Сообщалось, что строительство корпусов пришлось отдать за рубеж, чтобы успеть поставить первые ПЭБы на Чукотку в срок. Балтзавод, который традиционно занимается строительством гражданских судов с атомной энергоустановкой, загружен строительством четырёх ледоколов, хотя реакторы и турбины на энергоблоки будут устанавливаться именно там. Кроме того, на Балтзаводе будут строиться третий и четвёртый корпуса энергоблоков.
Как предположила директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс» Надежда Малышева, причиной передачи контракта иностранному исполнителю стало то, что в РФ нет возможности строить ответственные судостроительные проекты за разумные деньги в разумные сроки. В то же время основание для платформы не несёт в себе секретных технологических решений, что позволяет не опасаться копирования российских технологий китайскими коллегами.
Ранее сообщалось, что первое тепло, выработанное уникальной российской плавучей АЭС «Академик Ломоносов», успешно поступило в дома потребителей, проживающих на Чукотке. В обозримом будущем плавучая атомная электростанция полностью заменит Чаунскую ТЭЦ.