Части для российских плавучих АЭС построят в Китае

Части российских плавучих АЭС построят на верфи в Наньтуне. Китайский производитель выиграл конкурс на постройку двух корпусов АЭС для нужд Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК), предложив самую низкую цену. Об этом пишет «Коммерсант».

«Атомэнергомаш» подвёл итоги конкурса на строительство двух первых корпусов для модернизированных плавучих энергоблоков (ПЭБ), предназначенных для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке. Победителем признана китайская верфь Wison (Nantong) Heavy Industry Co Ltd. Стоимость контракта составила $225,8 млн, что примерно на 30% ниже максимальной цены аукциона. Первый корпус с жилой надстройкой должен быть поставлен до 2 октября 2023 года, а второй — до 2 февраля 2024 года.

Первые два ПЭБа должны начать поставку электроэнергии на ГОК в январе 2027 года. Общая стоимость строительства ПЭБов составляет более 140 млрд рублей. Сообщалось, что строительство корпусов пришлось отдать за рубеж, чтобы успеть поставить первые ПЭБы на Чукотку в срок. Балтзавод, который традиционно занимается строительством гражданских судов с атомной энергоустановкой, загружен строительством четырёх ледоколов, хотя реакторы и турбины на энергоблоки будут устанавливаться именно там. Кроме того, на Балтзаводе будут строиться третий и четвёртый корпуса энергоблоков.

Как предположила директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс» Надежда Малышева, причиной передачи контракта иностранному исполнителю стало то, что в РФ нет возможности строить ответственные судостроительные проекты за разумные деньги в разумные сроки. В то же время основание для платформы не несёт в себе секретных технологических решений, что позволяет не опасаться копирования российских технологий китайскими коллегами.

Ранее сообщалось, что первое тепло, выработанное уникальной российской плавучей АЭС «Академик Ломоносов», успешно поступило в дома потребителей, проживающих на Чукотке. В обозримом будущем плавучая атомная электростанция полностью заменит Чаунскую ТЭЦ.