Тепло от уникальной плавучей АЭС поступило в дома Чукотки

https://static.news.ru/photo/40f5b604-bad1-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Первое тепло, выработанное уникальной российской плавучей АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», успешно поступило в дома потребителей, проживающих на Чукотке, следует из официального сообщения концерна «Росэнергоатом».

До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло, ‒ подчеркнул директор «Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» (филиал «Росэнергоатома») Виталий Трутнев, слова которого приведены в сообщении концерна.

Подключение пятого микрорайона города Певека позволит перевести эту часть города на «закрытую систему» городского водоснабжения. Ранее Певек снабжался водой по «открытой схеме» — горячая вода поступала в квартиры напрямую из тепловой сети. Так, отключение отопления приводило и к полному отключению горячей воды, пояснили в Росэнергоатоме.

Оставшиеся районы Певека планируется подключить к ПАТЭС по мере готовности городских тепловых сетей. В конечном итоге плавучая атомная электростанция полностью заменит Чаунскую ТЭЦ.

Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» была введена в промышленную эксплуатацию 22 мая текущего года. Сегодня электрическая мощность плавучей АЭС составляет 70 МВт, тогда как тепловая ‒ до 50 Гкал/ч.

Как писал NEWS.ru, Росэнергоатом не подтвердил информация о ЧП на Ленинградской АЭС.