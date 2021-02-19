АвтоВАЗ начал тестировать экзоскелеты на производстве. Видео

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Российский автоконцерн протестировал работу экзоскелетов при производстве автомобилей. В частности, костюм надел один из сотрудников, который должен вручную поднимать колёса автомобиля, чтобы установить их на машину.

Видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте». В подписи сказано, что тест прошёл в сборочном цеху. Задача экзоскелета – облегчить нагрузку на мышцы рабочего.

За кадром слышен голос, предположительно, представителя компании-продавца экзоскелетов. Он сообщает, что сейчас ведутся переговоры об оптовой закупке машин. Цена за один образец – 13,8 тысячи евро (около 1,23 млн рублей), но оптом выходит дешевле.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы АвтоВАЗ Сергея Ильинского, АвтоВАЗ пока закупать экзоскелеты не планирует.

Один из производителей этого оборудования демонстрировал одну из моделей. Никаких планов на это пока нет, — заявил Ильинский.

Специалисты Ростеха продолжают работать над созданием экзоскелета, который в будущем может стать частью боевой экипировки военнослужащих в России. Однако у этого оборудования на нынешнем этапе есть проблемы, связанные с элементами питания. Об этом сообщил глава государственной корпорации Сергей Чемезов, писал NEWS.ru.