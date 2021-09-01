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Автомобиль от Apple будет предупреждать водителей об опасности

11:06, 01 сентября 2021
Автомобиль от Apple будет предупреждать водителей об опасности Фото: unsplash.com
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На сайте ведомства США по патентам и товарным знакам журналисты нашли документ, в котором было описано новое изобретение компании Apple. Новый автомобиль компании Apple получит высокотехнологичную систему индикации, предупреждающую других автомобилистов о потенциальной опасности. Подробнее об этом пишет Appleinsider.

Проект получил название «Внешнее освещение и система предупреждения об опасности». Его суть заключается в том, что автомобиль Apple с помощью дисплеев на передней и задней частях кузова будет оповещать текстом других участников дорожного движения о действиях своего водителя. Помимо оповещений о поворотах или остановках, автомобиль сможет проинформировать окружающих о скорости своего авто или о намерении припарковаться.

Ранее эксперт назвал приблизительные сроки появления Apple Car на автомобильном рынке. Он уверен, что машина, которую он называет Apple Car, не выйдет раньше 2024 года. Он объяснил, что корпорации нужно время, чтобы с нуля отладить производство транспортного средства. При этом компания вынуждена опубликовать информацию о разработке, так как необходимо заложить основу для создания машины.

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