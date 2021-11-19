Аналитик оценил вероятность раскрытия данных о звонках абонентов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин усомнился в принятии поправок к закону о связи, позволяющих раскрыть данные о соединениях, трафике и платежах абонента. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что этот законопроект вряд ли имеет право на существование, поскольку противоречит Конституции. Предложение Минэкономики, по его словам, является неудачным с точки зрения правового подхода.

Эти поправки не примут, на мой взгляд. Вероятность, что они пройдут очень маленькая. <...> На данный момент у нас есть Конституция, которая гарантирует тайну связи. Эти данные подпадают под тайну связи, принять этот законопроект будет крайне сложно, он противоречит Конституции, — заявил Муртазин.

С инициативой снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору выступило Минэкономики. В настоящее время по закону можно передавать лишь сведения о самих абонентах и оказываемых услугах. Данные трафика, соединения и платежей операторы могут раскрывать лишь по решению суда или в виде обезличенных моделей.

Муртазин считает, что чиновники пытаются создать «свечные заводики», чтобы торговать данными пользователей. Он напомнил, что первыми были силовики, которые пытались получать двухнедельный биллинг без решения суда.

Чиновники пытаются создать «свечные заводки», торговать данными пользователей. Силовики были первыми, они хотят получать двухнедельный биллинг всех абонентов без решения суда. Это же стадный инстинкт. Каждый пытается создать свой «свечной заводик», — сказал аналитик.

Он напомнил, что любая персональная информация должна защищаться государством на всех уровнях.

То, кем вы являетесь в цифровом мире? — это информация, которая может использоваться в разных целях, но это персональная информация, такая же? как ваши паспортные данные, биометрия или что-то подобное. <...> Одно дело, когда вы даёте разрешение коммерческому сервису, например Facebook, следить за собой, осознавая или не осознавая это, и совершенно другой момент, когда государство пытается безальтернативно это делать. История плохая не с точки зрения опасений? как это может использоваться, а с правового подхода, это всё равно персональные данные, они должны защищаться, — считает Муртазин.

Ранее Минцифры изменило порядок передачи данных сотовых операторов о разговорах абонентов Роскомнадзору. Если ранее предполагалось, что операторы должны автоматически передавать РКН весь биллинг, то теперь речь идёт о данных по запросу службы.