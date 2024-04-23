WADA указало на «ключевое» отличие в делах Валиевой и пловцов из Китая WADA: концентрация допинга у Валиевой была больше, чем у китайских пловцов

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Камила Валиева

Главный юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, в чем заключается разница в делах с участием 23 китайских пловцов и российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление юриста. По его словам, в организме россиянки концентрация триметазидина составляла 2,1 нанограмма на миллилитр, что гораздо больше, чем у спортсменов из КНР.

Принципиальный момент заключается в том, что в случае с Валиевой ничто не исключало того, что фармакологическая доза триметазидина не была принята за несколько дней до этого. В данном случае колебания отрицательных и положительных значений у тех спортсменов, которые были протестированы несколько раз, фактически исключали этот сценарий с фармакологической дозировкой, так что это существенное отличие от случая с Валиевой, — добавил Венцель.

Другим существенным отличием от дела китайских пловцов он назвал то, что первоначальное объяснение Валиевой в Пекине «не было подкреплено фармакокинетикой и профилем выведения триметазидина». Венцель добавил, что последующие объяснения фигуристки о том, что ближе к допинг-контролю она съела клубничный десерт от дедушки, который мог иметь следы препарата, не имели «никаких доказательств».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании для Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения начался с 25 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты. В их организмах обнаружилось наличие запрещенного триметазидина. В CHINADA заявили, что попадание вещества в организм было непреднамеренным. Вероятно, инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания, допустили в агентстве. WADA не стало наказывать китайских спортсменов.