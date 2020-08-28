Вейналдума назвали главной трансферной целью «Барселоны»

Футболист английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум является приоритетной целью для трансфера нового тренера испанской «Барселоны» Рональда Кумана.
Согласно данным итальянского журналиста Николо Скира, «красные» планируют купить хавбека мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантару и готовы продать 29-летнего Вейналдума.
Вейналдум играет за «Ливерпуль» с 2016 года. В рамках сезона-2019/20 он представил клуб в 47 матчах и отличился шестью голами. До этого нидерландский футболист играл за английский «Ньюкасл», нидерландский ПСВ и «Фейенорд».
Ранее NEWS.ru писал, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» купить аргентинского нападающего Лионеля Месси за €280 млн. По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан.