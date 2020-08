Вейналдума назвали главной трансферной целью «Барселоны»

Согласно данным итальянского журналиста Николо Скира, «красные» планируют купить хавбека мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантару и готовы продать 29-летнего Вейналдума.

Вейналдум играет за «Ливерпуль» с 2016 года. В рамках сезона-2019/20 он представил клуб в 47 матчах и отличился шестью голами. До этого нидерландский футболист играл за английский «Ньюкасл», нидерландский ПСВ и «Фейенорд».