Вейналдума назвали главной трансферной целью «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/0bc5902c-eaa0-11ea-98e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Global Look Press

Футболист английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум является приоритетной целью для трансфера нового тренера испанской «Барселоны» Рональда Кумана.

Согласно данным итальянского журналиста Николо Скира, «красные» планируют купить хавбека мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантару и готовы продать 29-летнего Вейналдума.

Вейналдум играет за «Ливерпуль» с 2016 года. В рамках сезона-2019/20 он представил клуб в 47 матчах и отличился шестью голами. До этого нидерландский футболист играл за английский «Ньюкасл», нидерландский ПСВ и «Фейенорд».

#Liverpool want to sign #ThiagoAlcantara soon and could sell Gini #Wijnaldum to #BarÃ§a (Koeman consideres him as a priority). In the meantime #ManUnited are in talks for Donny #VanDeBeek (Ajax) and #Inter have reached an agreement with Arturo #Vidal (BarÃ§a) #transfers — NicolÃ² Schira (@NicoSchira) August 30, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» купить аргентинского нападающего Лионеля Месси за €280 млн. По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан.