В Японии считают вакцину от COVID-19 приоритетной задачей на пути к ОИ

https://static.news.ru/photo/9a2c85fa-9ea1-11ea-bf93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что разработка вакцины и эффективное лечение коронавирусной инфекции должны стать приоритетными задачами на пути к Олимпиаде в Токио.

Абэ уверен, что победы над коронавирусом только в одной стране, в Японии, недостаточно для проведения Игр, поскольку в них участвуют спортсмены со всего мира. При этом в правительстве страны рассчитывают, что Олимпиада пройдёт в присутствии зрителей со всего мира, а для этого необходима полная победа над заболеванием, сообщает РИА Новости.

В марте МОК и оргкомитет Игр объявили, что Олимпиада в Токио будет перенесена с 2020 на 2021 год. Она пройдёт с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада запланирована с 24 августа по 5 сентября.

NEWS.ru писал, что оргкомитет Игр в Токио не знает, на что конкретно будут потрачены $650 млн, выделенные МОК на покрытие расходов в связи с переносом соревнований. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто. Всего МОК выделит на минимизацию экономических последствий пандемии $800 млн.