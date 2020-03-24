https://static.news.ru/photo/b1724b5c-6dcb-11ea-921c-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Игры-2020 на 2021 год, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

24 марта состоялись телефонные переговоры с участием Абэ, Баха, председателя оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мории, губернатора Токио Юрико Коикэ и министра по делам проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото.

Я предложил перенести сроки Олимпиады на один год, — сказал Абэ, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Премьер-министр добавил, что Бах согласился с его предложением, и таким образом Игры пройдут не позднее лета 2021 года, речи об отмене ОИ не идёт.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее более десяти стран призвали МОК отказаться от проведения Олимпиады в этом году. Как передавал NEWS.ru, о решении отказаться от участия в Играх, если она пройдёт в установленные сроки, заявили Канада и Австралия.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее перенёс чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.