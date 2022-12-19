В России приведут антидопинговые правила в соответствии с нормами WADA

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В российском правовом поле будут отдельными строками выделены соучастие или попытка соучастия спортсмена нарушить антидопинговые правила, пишет «Парламентская газета». Известно, что соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Кроме того, понятия «допинг», «допинг-контроль» и «тестирование» приведут в соответствие с Кодексом Всемирного антидопингового агентства. Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сказал, что после устранения недопониманий в правовом поле будет сделан шаг к возвращению отечественного спорта на международную арену.

Несколько дней назад мы все получили сигнал от руководителя Всемирного антидопингового агентства о том, что российское законодательство не соответствует критериям WADA и без внесения поправок в наше законодательство невозможно восстановить Российское антидопинговое агентство, — заметил Свищев.

Он добавил, что проект правовой нормы также, в частности, предполагает дополнение перечня нарушений антидопинговых правил. Помимо прочего, таким предлагается считать пренебрежение запретом на сотрудничество с дисквалифицированными персонами.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом. Причиной такого решения WADA стало лишение РУСАДА статуса соответствия требованиям Всемирного антидопингового агентства.

Как стало известно ранее, WADA продлит отстранение РУСАДА. Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.