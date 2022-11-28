Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА WADA продлит отстранение РУСАДА после аудиторской проверки

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает «Матч ТВ». Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

Продление отстранения РУСАДА означает, что де‑юре российские спортсмены продолжат выступать без флага и гимна, а проведение международных соревнований на территории России не рекомендуется, — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом. Причиной такого решения WADA стало лишение РУСАДА статуса соответствия требованиям Всемирного антидопингового агентства.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку, победительницу Олимпийских игр Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По информации WADA, в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года находилось запрещенное вещество триметазидин.