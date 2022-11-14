WADA решила «завалить» Валиеву WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать результат Олимпиады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку, победительницу Олимпийских игр Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По информации WADA в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года находилось запрещенное вещество триметазидин.

WADA требует от CAS наказать спортсменку четырехлетней дисквалификацией, а также лишить ее все медалей, очков и призов, полученных ею от 25 декабря 2021 года, — сказано в сообщении.

Ранее спортивный юрист, руководитель спортивной практики «Клевер Консалт» Анна Анцелиович объяснила, что означает решение WADA передать дело Валиевой в CAS. С ее точки зрения, это случилось из-за того, что РУСАДА вовремя не разобралось с этим делом.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что его агентство передало дело Валиевой в CAS. По его словам, несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скором разрешении дела 16-летней фигуристки, никакого прогресса в расследовании на самом деле не было. Это и побудило WADA самим передать дело Валиевой в CAS.