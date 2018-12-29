В Москве избили обладателя Кубка России по футболу

https://news.ru/storage/news/37e24fab9b2dd56d8577c10490718317/433fbba5-63a2-4915-aa04-362e7d8fcf75_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Москве неизвестные избили бывшего футболиста «Торпедо» Сергея Борисова. Сейчас он находится в больнице.

Сначала Борисова избили, а потом потребовали 30 тысяч рублей. По факту содеянного уже возбуждено уголовное дело, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Борисов — воспитанник московского «Торпедо». Полузащитник выступал также за «Газовик», «Спартак-Чукотка» и «Уралмаш». Игрок завершил карьеру в 2000 году. Вместе с «Торпедо» Борисов выиграл Кубок страны.

Как писал News.ru, «Локомотив» продлил контракт с Денисовым.