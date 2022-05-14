В мире животных: как тренер из России угодил в расистский скандал Андрей Воронков выдал фразу про обезьяну, в которой прослеживается намёк на чернокожую волейболистку

Андрей Воронков / Фото vk.com/vc.loko

Российский волейбол, как и многие другие виды спорта в стране, находится в международной изоляции. Однако и на внутренней арене происходят яркие события, которые, правда, не всегда напрямую связаны со спортом. Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков решил добавить нотку расизма в напряжённую финальную серию чемпионата России против «Уралочки-НТМК» и угодил в скандал. Рассказываем подробнее о случившемся.

Воля эмоциям

Инцидент произошёл в пятом матче серии, который должен был определить обладателя титула. Во время одного из таймаутов Воронков, кажется, забыл, что установку тренера снимают телевизионщики и допустил высказывание, которое вполне логично считать расистским.

Специалист задал вопрос блокирующей команды Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Кто конкретно был удостоен сравнения, тренер не уточнил, однако внимательные зрители путём проведения нехитрого расследования быстро расставили всё по своим местам. В составе «Уралочки» выступает чернокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво, которую как раз перед злосчастным тайм-аутом пыталась заблокировать Зайцева.

Пассаж Воронкова не только попал в телетрансляцию, но и стал достоянием публики, находившейся на стадионе. Однако клубам удалось спокойно доиграть матч. Победу в пяти партиях одержала команда из Калининграда, которая защитила титул чемпиона России.

Андрей Воронков vk.com/vc.loko

Смотрел и осуждаю

Эмоциональное высказывание Воронкова мгновенно подняло волну негодования в соцсетях, прежде всего, среди болельщиков «Уралочки». Однако дело на этом не закончилось, вскоре с заявлениями начали выступать организации и официальные лица.

Мы считаем, что Андрей Воронков должен также публично на всю страну, как он сделал это во время тайм-аута финального матча, извиниться перед Айламой. Думаю, ВФВ должна обязательно рассмотреть этот момент и сделать какое-то дисциплинарное наказание, — заявила генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко в интервью «Чемпионат.com».

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не стала отмалчиваться, сделав официальное заявление. Там отметили, что обязательно рассмотрят инцидент на заседании дисциплинарной комиссии, которое должно пройти в ближайшее время. При этом в ВФВ подчеркнули, что перед этим хотят услышать официальную позицию со стороны клубов, спортсменки и тренера.

Если в «Уралочке» о скандале уже высказались, в «Локомотиве» пока предпочитают хранить молчание. Генеральный директор калининградцев Александр Косырьков сделал вид, что не в курсе происходящего. А сам Воронков беззаботно раздаёт интервью, где рассказывает о причинах успеха своей команды. Никаких попыток извиниться или хотя бы объясниться он пока не предпринимал.

Андрей Воронков vk.com/vc.loko

Град порицания

Достаётся Воронкову и от сторонних наблюдателей из мира спорта, напрямую не связанных с волейболом. Поведение тренера прокомментировал, например, телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, тренера нужно дисквалифицировать, причём надолго.

Мне ужасно стыдно и неловко. Воронков — чёртов расист, да ещё и позорник. Мне кажется, что он и женоненавистник в том числе. Это вообще как? Публично называть девушку обезьяной — это вообще что? Надо его просто выгнать из профессии. Воронков позорит российский спорт, — заявил журналист.

Острый язык специалиста не оценили и в Госдуме. Глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал произошедшее недопустимым и призвал провести прозрачное объективное расследование.

Мы так много говорим об ущемлении прав наших спортсменов на международной арене. Когда россиян пытаются ущемить, мы жёстко отстаиваем их интересы. При этом сами допускаем подобные заявления у нас внутри страны, — справедливо отметил депутат.

Неизвестно, что в этой скандальной ситуации расстраивает больше: сам факт мерзкого, но сделанного на эмоциях высказывания Воронкова или попытка и самого тренера, и его клуба сделать вид, что ничего не произошло. Даже какого-нибудь оригинального объяснения фразы «ловить обезьяну» на суд общественности так и не вынесено.

Есть большие сомнения, что в данном случае у виновного получится тихо мирно отсидеться. Кажется, Воронкова всерьёз решили наказать.