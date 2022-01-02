«В Катаре тоже нарушают права»: Журова о запрете мусульманам посещать ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на новость о том, что Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине. Она назвала подобную ситуации абсурдной, а также отметила, что у европейцев могут возникнут вопросы в таком случае к Катару, который должен в этом году принять чемпионат мира по футболу.

У меня встречный вопрос: что тогда делать с Катаром? Тогда европейцы должны принять меры по поводу Катара. Отменить чемпионат мира, например. Там же тоже нарушают права, если смотреть с нашей стороны. Но это, конечно, абсурдная ситуация. Спорт должен быть над этим. Казалось бы, такой прорыв был. Девочки-мусульманки начали принимать участие в фигурном катании, в целом начал запускаться женский спорт, и тут такое. Если допустить подобное, спорт перестанет существовать на чемпионатах мира, Олимпиадах. Это разве не ограничение прав спортсменов? Я считаю, что да , — отметила Журова в разговоре с NEWS.ru.

В то же время Журова считает, что запрет Глобального совета имамов не должен сильно коснуться сборной России, так как в зимних видах спорта представлено мало мусульман.

Не знаю, насколько много мусульман представлено в зимних видах спорта и есть ли они вообще. Традиционно мусульмане не занимаются зимними видами спорта. Я думаю, что спортсмены всё равно сами будут принимать решение, но у нас в сборной не так много верующих мусульман. Они больше в летних видах все. Те же борцы. В следующий раз Международный олимпийский комитет (МОК) должен будет очень жёстко выбирать страны — организаторы Игр, чтобы подобных ситуаций не возникало, — заключила она.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие. Такое решение было принято из-за нарушения прав человека со стороны правительства КНР.

Журналист Владимир Познер заявил, что это решение «половинчатое». По его мнению, учитывая внутреннюю политику Китая, не нужно было вообще проводить Олимпийские игры в этой стране. Познер добавил, что не понимает, почему к Китаю такое мягкое отношение в вопросе их борьбы с инакомыслием.