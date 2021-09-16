В Госдуме объяснили, почему олимпийские призёры продают подаренные BMW

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Токио, продают подаренные им автомобили BMW. По её словам, многим олимпийцам важнее купить квартиру или потратить деньги на личные нужды, передаёт «Спорт-Экспресс».

Не могу осуждать других. Даже у меня был ряд историй, когда давали машины после медали на Олимпийских играх. И ребята понимали, что стоимость машины равна стоимости квартиры. Многие девчонки тогда продавали машины, чтобы купить недвижимость. Спортсмены нуждались в жилье, которое можно было только купить. У кого-то были другие семейные обстоятельства, в связи с которыми продавалась машина. У всех по-разному, — заключила Журова.

Она добавила, что у неё также есть подаренная в 2006 году машина, которой она пользуется и по сей день. Журова отметила, что в то время делался упор на то, что это подарок от президента, что и повлияло на её решение оставить автомобиль себе. Сейчас же, добавила депутат, подарки спортсменам делают спонсоры, поэтому каждый «вправе поступать с ним так, как хочется».

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