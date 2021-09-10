Сборной Украины по волейболу пообещали миллионы за победу над Россией
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:57, 10 сентября 2021
Фото: Jakub Piasecki/Cyfrasport/Keystone Press Agency
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Федерация волейбола Украины пообещала своей сборной 10 мон гривен за победу над Россией. Матч пройдёт 11 сентября в польском городе Гданьске, сообщает пресс-служба организации.
Партнёры Федерации волейбола и сети торговых центров «Эпицентр» планируют выделить 10 млн гривен в случае победы мужской сборной Украины над командой России в 1/8 финале Чемпионата Европы, — говорится в сообщении.
Возможность финансово мотивировать игроков украинской сборной появилась, благодаря поддержке корпоративных партнёров, сообщил председатель украинской Федерации Михаил Мельник.
Только в условиях достойного внимания украинской власти к волейболу мы сможем добиться вполне достойных успехов на европейских и мировых форумах, — заявил глава объединения.
Ранее мужская сборная России по волейболу проиграла Франции в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио. Таким образом, Франция стала впервые в истории олимпийским чемпионом в мужском волейболе.