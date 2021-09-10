Сборной Украины по волейболу пообещали миллионы за победу над Россией

Фото: Jakub Piasecki/Cyfrasport/Keystone Press Agency

В Сети появилось новое фото российской легкоатлетки Марии Ласицкене и её украинской коллеги Ярославы Магучих. На своей странице в Twitter его опубликовал теннисный комментатор Владас Ташев, муж россиянки.

На фото присутствуют помимо Ласицкене и Магучих ещё четыре легкоатлетки, участницы Бриллиантовой лиги. На этапе в Цюрихе, проходящем на этой неделе, Ласицкене одержала победу с результатом 205 см, Магучих —...