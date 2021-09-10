16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Сборной Украины по волейболу пообещали миллионы за победу над Россией

22:57, 10 сентября 2021
Сборной Украины по волейболу пообещали миллионы за победу над Россией Фото: Jakub Piasecki/Cyfrasport/Keystone Press Agency
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Федерация волейбола Украины пообещала своей сборной 10 мон гривен за победу над Россией. Матч пройдёт 11 сентября в польском городе Гданьске, сообщает пресс-служба организации.

Партнёры Федерации волейбола и сети торговых центров «Эпицентр» планируют выделить 10 млн гривен в случае победы мужской сборной Украины над командой России в 1/8 финале Чемпионата Европы, — говорится в сообщении.

Возможность финансово мотивировать игроков украинской сборной появилась, благодаря поддержке корпоративных партнёров, сообщил председатель украинской Федерации Михаил Мельник.

Только в условиях достойного внимания украинской власти к волейболу мы сможем добиться вполне достойных успехов на европейских и мировых форумах, — заявил глава объединения.

Ранее мужская сборная России по волейболу проиграла Франции в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио. Таким образом, Франция стала впервые в истории олимпийским чемпионом в мужском волейболе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео