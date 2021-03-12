В ГД придумали способ обойти запрет CAS на использование «Катюши»

https://static.news.ru/photo/6e2f3754-83ed-11eb-b193-96000091f725_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев считает, что можно оспорить запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование Россией песни «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах.

Парламентарий отметил, что России запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с РФ. Поэтому можно воспользоваться таким вольным трактованием решения.

Пусть они допишут к решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то начинается: «Вот это тоже нельзя. Это тоже», — цитирует слова Лебедева «Чемпионат.com».

Как писал NEWS.ru, использовать «Катюшу» вместо гимна ещё в декабре предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. В ОКР предложили вместо национального гимна использовать песню «Катюша», написанную композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским в 1938 году.

Спортивный арбитраж эту инициативу отклонил. Отказ CAS объяснил тем, что «Катюша» считается в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).