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Усик захотел боя с Поветкиным

Александр Усик (в центре) Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Усик (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика Александр Красюк рассказал о планах своего клиента.

«Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис (Луис Ортис — кубинский спортсмен, — ред.). С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжёлом весе», — приводит его слова xsport.ua.

Красюк отметил, что, если ни с одним из них не удастся договориться, то Усик проведёт бой с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула в крузервейте.

Усик в 16 боях в карьере не потерпел ни одного поражения. На счету Поветкина 34 победы при двух поражениях. Ранее украинец объявил, что собирается перейти из первого тяжёлого веса в супертяжёлый.

Поветкин в декабре 2018 года перенёс операцию на руках. Сейчас он восстанавливается.

Британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком, сообщал News.ru.


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