https://static.news.ru/photo/beed675a-be92-11e9-9730-fa163e074e61_660.jpg Алексей «Бахыт» Фото: kingsofmoscow/vk.com

Известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт», который находился в коме после ДТП, умер в реанимации.

Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта». Маршрут «Тун-Курск-Грозный» стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжёлую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся... Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея, — говорится в сообщении московского клуба.

Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта».



Маршрут «Тун-Курск-Грозный» стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся...



Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея pic.twitter.com/VLyjPPYrUQ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 августа 2019 г.

Соболезнование в связи со смертью болельщика также выразили участники объединения фанатов красно-белых «Фратрия».

К сожалению, сегодня утром наш красно-белый брат Алексей "Бахыт" умер...



Соболезнуем родным и близким Алексея... Спи спокойно, брат... pic.twitter.com/YYsbN7TifH — Фратрия (@fratria) 14 августа 2019 г.

Авария произошла 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Грузовой грузовик столкнулся с легковушкой, в которой находился погибший. Помимо Алексея, в ДТП пострадали ещё три человека. Водителю грузовика помощь врачей не потребовалась.

Ранее News.ru писал, что в Сети появилось новое видео жёсткой потасовки сотрудников ОМОНа с болельщиками футбольного клуба «Спартак». Столкновение произошло после игры 2-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Ростовом».