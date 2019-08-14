Известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт», который находился в коме после ДТП, умер в реанимации.
Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта». Маршрут «Тун-Курск-Грозный» стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжёлую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся... Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея, — говорится в сообщении московского клуба.
Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта».
Маршрут «Тун-Курск-Грозный» стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся...
Авария произошла 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Грузовой грузовик столкнулся с легковушкой, в которой находился погибший. Помимо Алексея, в ДТП пострадали ещё три человека. Водителю грузовика помощь врачей не потребовалась.
Ранее News.ru писал, что в Сети появилось новое видео жёсткой потасовки сотрудников ОМОНа с болельщиками футбольного клуба «Спартак». Столкновение произошло после игры 2-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Ростовом».