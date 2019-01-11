Украинец из «Манчестер Сити» отправится в Испанию

https://news.ru/storage/news/5481bdf8ca528267aaf437c2842c546d/ab6f0d14-c49e-4687-9030-f9c9da5e4a0b_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Зинченко (в центре)

Футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в испанской лиге.

По информации «Спорт день за днём», хавбек сборной Украины хочет получать больше игровой практики, но пока не может стать футболистом стартового состава. Какой из испанских клубов проявляет интерес к игроку, не уточняется.

22-летний Зинченко защищает цвета «горожан» с 2017 года. За всё это время он провёл за команду 21 матч и отличился один раз. Ранее он также выступал за голландский ПСВ и российскую «Уфу». За взрослую сборную Украины игрок дебютировал в 2015 году. С того момента в футболке национальной команды полузащитник вышел на поле в 17 матчах и забил один мяч.

Как писал News.ru, «Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита».