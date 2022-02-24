УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в другой город

Руководство Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) решило изменить место проведения финала розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона. Изначально решающий матч турнира должен был принять Санкт-Петербург, но на внеочередном заседании исполкома организации будет утверждено решение о его переносе, сообщает Associated Press.
Заседание УЕФА
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Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге из-за обострения конфликта на востоке Украины.
Позже глава МИД России Мария Захарова назвала клеветническими вбросами требования британских властей лишить РФ права проведения крупных международных футбольных турниров.