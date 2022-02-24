УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в другой город

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Российская фигуристка Евгения Медведева написала в Instagram, что ей хотелось бы, чтобы происходящее на Украине быстрее завершилось, как страшный сон. Так она прокомментировала специальную военную операцию, которую российские войска проводят в Донбассе.

Чтобы это быстрее закончилось, как страшный сон, — написала Медведева. Спортсменка по два раза выигрывала чемпионаты мира, Европы и России. Также она является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Ранее президент...