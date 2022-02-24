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УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в другой город

16:24, 24 февраля 2022
УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в другой город «Газпром Арена» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Руководство Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) решило изменить место проведения финала розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона. Изначально решающий матч турнира должен был принять Санкт-Петербург, но на внеочередном заседании исполкома организации будет утверждено решение о его переносе, сообщает Associated Press.

Заседание УЕФА запланировано на 25 февраля. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 должен был пройти 28 мая 2022 года на «Газпром Арене».

По информации ESPN, принять решающий поединок турнира могут Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен или Барселона.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге из-за обострения конфликта на востоке Украины. 

Позже глава МИД России Мария Захарова назвала клеветническими вбросами требования британских властей лишить РФ права проведения крупных международных футбольных турниров.

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