https://static.news.ru/photo/d8069e6a-4479-11ea-99f3-fa163e074e61_660.jpg Сара Абитболь Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший тренер по фигурному катанию и бывший сотрудник Французской федерации ледовых видов спорта 62-летний Жиль Бейер признался, что имел интимные отношения со своими воспитанницами.

Прокомментировать обвинения в изнасилованиях его заставила французская фигуристка Сара Абитболь, закончившая карьеру в 2003 году. Многократная чемпионка страны в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира выдвинула обвинения в своей автобиографической книге «Такое долгое молчание». По словам 44-летней Абитболь, Бейер впервые изнасиловал её, едва ей исполнилось 15 лет.

Бейер заявил, что ему жаль, он не знал, насколько глубоко ранил фигуристку, сообщает AFP.

Я признаю, что у нас были интимные отношения. Я понимаю, что её возраст в то время и мой статус указывают на то, что эти отношения были неподобающими. Это была ошибка. Я не могу даже оценить, какую нанес ей боль. Я искренне извиняюсь перед Сарой и желаю ей только счастья в жизни, — сказал Бейер.

Gilles Beyer s'est exprimÃ© pour la premiÃ¨re fois sur les accusations de violences sexuelles. Il a reconnu des Â« relations inappropriÃ©es Â» avec Sarah Abitbol, se disant Â« sincÃ¨rement dÃ©solÃ© Â» et lui prÃ©sentant ses Â« excuses Â» > https://t.co/IVYgcttO2B pic.twitter.com/WuZFDT20AZ — Le Parisien (@le_Parisien) January 31, 2020

Абитболь в книге рассказала, что события почти 30-летней давности до сих пор преследуют её.

Когда мне было 15, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность, — говорится в автобиографии фигуристки.

Издание L'OBS добавляет , что в те годы «господин Бейер», как его все называли, был очень влиятельным человеком в федерации: он мог уволить любого неугодного тренера, создавать и рушить карьеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сара Абитболь призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны экс-тренера Жиля Бейера. Ситуация продолжалась с 1990 по 1992 год, когда ей ещё не было 18. Помимо неё, ещё три спортсменки обвинили своих наставников в изнасилованиях. Ими стали Элен Годар, Беатрис Дюмор и Энн Бруно.