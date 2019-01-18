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Тренер Нурмагомедова хочет реванша с Макгрегором

Конор Макгрегор Fotomag/Global Look Press

Конор Макгрегор

спорт [ версия для печати ]

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что нужно устроить реванш между россиянином и ирландцем Конором Макгрегором, так как это будет самый «денежный» бой в ММА.

«Я смотрю на это больше как на драку за деньги, чем на спорт. Я хочу самый денежный бой, а в этом плане ничто не сравнится с поединком против Конора. Безусловно, я хочу реванш, потому что это и есть самый денежный бой, верно? Реванш должен состояться. По мне, так я лучше бы провел его», — приводит слова Мендеса Valetudo.

Тренер добавил, что лучше, если поединок пройдет на стадионе «Ковбоев» (сейчас AT&T Stadium), вмещающем 80 тыс. человек или 105 тыс. со стоячими местами.

Россиянин в октябре прошлого года в рамках шоу UFC 229 выиграл бой у ирландского бойца Конора Магрегора. После боя завязалась драка между представителями команд спортсменов. Рассмотрение данного инцидента проведёт Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) 29 января.

Ранее чемпион UFС в лёгком весе Нурмагомедов заявил, что не видит смысла в реванше против ирландского спортсмена Конора Магрегора.


#тренер #КонорМакГрегор #UFC #ХабибНурмагомедов #единоборства
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