Нурмагомедов не хочет ответного боя против Макгрегора

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Чемпион UFС в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видит смысла в реванше против ирландского спортсмена Конора Магрегора.

«Ради чего мне с ним драться? Перед прошлым боем он тоже много говорил. Но как только мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать», — приводит слова Нурмагомедова tofight.

Россиянин отметил, что хотел бы провести бой «с кем угодно». Он также подчеркнул, что ожидает решения от спортивной комиссии штата Невада.

Россиянин в октябре прошлого года в рамках шоу UFC 229 выиграл бой у ирландского бойца Конора Магрегора. После боя завязалась драка между представителями команд спортсменов. Рассмотрение данного инцидента проведёт Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) 29 января.

News.ru ранее сообщал, что Хабиб Нурмагомедов помог исполнить желания 10 детям.