Нурмагомедов решил исполнить мечты 10 детей

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Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своём Instagram, в котором поделился собственным желанием о воплощении мечты 10 детей. Для участия в акции необходимо было подписать публикацию хештегом #ПисьмоХабибу.

«Неделю назад у меня родилась идея: в преддверии 2019 года осуществить мечты детей, либо приблизить их к этому. Честно сказать, не ожидал такого количества писем, огромное спасибо всем, кто откликнулся», — написал Нурмагомедов.

Он также отметил, что опубликует желания 10 детей, которые он поможет исполнить. В следующих постах спортсмен разместил выбранные из многочисленного списка желания детей. По его словам, чтобы их не обманули, он будет лично связываться и общаться с ними.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке против ирландского бойца Конора Макгрегора в рамках шоу UFC 229, которое проходило в Лас-Вегасе в октябре нынешнего года. После боя завязалась драка между представителями команд спортсменов. Рассмотрение данного инцидента проведёт Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) 29 января.

News.ru ранее писал, что российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов дал совет Фёдору Емельяненко.