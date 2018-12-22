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Тренер ЦСКА признал неожиданность побед

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер московского ЦСКА рассказал о впечатлениях о первой части сезона.

«Набрать семь очков и два раза обыграть "Реал", идти на третьем месте в чемпионате — на это мы изначально, возможно, даже не рассчитывали», — цитирует слова Гончаренко «Чемпионат».

Специалист добавил, что поначалу было очень тяжело без покинувших команду братьев Березуцких, Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо.

ЦСКА в этом сезоне Лиги чемпионов дважды обыграл мадридский «Реал» с суммарным счётом 4:0. Команда тем не менее не смогла попасть в Лигу Европы, заняв четвёртое место в группе.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Он известен также по работе с белорусским БАТЭ, российскими «Уфой», «Уралом» и «Кубанью».

К лучшему бомбардиру РПЛ остались равнодушны за рубежом, писал News.ru.


#реал #ЦСКА #ВикторГончаренко
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