Тренер ЦСКА признал неожиданность побед

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Главный тренер московского ЦСКА рассказал о впечатлениях о первой части сезона.

«Набрать семь очков и два раза обыграть "Реал", идти на третьем месте в чемпионате — на это мы изначально, возможно, даже не рассчитывали», — цитирует слова Гончаренко «Чемпионат».

Специалист добавил, что поначалу было очень тяжело без покинувших команду братьев Березуцких, Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо.

ЦСКА в этом сезоне Лиги чемпионов дважды обыграл мадридский «Реал» с суммарным счётом 4:0. Команда тем не менее не смогла попасть в Лигу Европы, заняв четвёртое место в группе.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Он известен также по работе с белорусским БАТЭ, российскими «Уфой», «Уралом» и «Кубанью».

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