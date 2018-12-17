«Торпедо» проведёт матч против старейшего клуба в мире

Футбольный клуб «Торпедо» проведёт товарищеский матч со старейшим клубом мира из Англии — «Шеффилдом». О этом сообщила пресс-служба московской команды.
Встреча между клубами пройдёт на стадионе им. Э.А. Стрельцова в июне следующего года. Матч станет одним из мероприятий, которые посвящены 95-летию «Торпедо».
Для «Шеффилда» встреча с российским клубом станет дебютной в рамках предсезонного путешествия по Российской Федерации.
Английская команда «Шеффилд» основана в 1857 году. На данный момент «Шеффилд» играет в восьмом английском дивизионе.