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10 июля 2025 в 15:20

«Личная утрата»: почетный президент РФС об исключении «Торпедо» из РПЛ

Экс-президент РФС Колосков назвал исключение «Торпедо» из РПЛ личной утратой

Вячеслав Колосков Вячеслав Колосков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Произошедшая ситуация с «Торпедо» стала полной неожиданностью, не хотелось бы, чтобы команда с такой историей исчезла, заявил NEWS.ru почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он назвал личной утратой исключение команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Есть причина, по которой «Торпедо» исключили из РПЛ, — за попытку организации договорных матчей. Следственные органы доказали, что такие попытки были. Для меня неожиданно, что это произошло с «Торпедо». У меня свои чувства к этой команде, знаю историю «Торпедо», у меня теплые, хорошие отношения с экс-игроками. Для меня это близкая команда, я играл с несколькими игроками из молодежного состава «Торпедо». Для меня это личная утрата, — сказал Колосков.

По его словам, сейчас важнейший вопрос, прекратит ли «Торпедо» существование или нет. Колосков выразил надежду, что команда с такой историей не «умрет» и кто-то ее поддержит.

«Торпедо» исключили из розыгрыша следующего сезона РПЛ «за попытку организации договорных матчей». По информации «Спорт-Экспресса», место «Торпедо» в лиге займет «Оренбург», в минувшем году данная команда вылетела из высшего дивизиона.

Адвокат Александр Добровинский назвал несправедливым исключение «Торпедо» из числа участников нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В разговоре с NEWS.ru юрист заявил, что посоветует владельцам команды обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению Добровинского, столичный клуб выиграет дело.

Торпедо
Вячеслав Колосков
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футбол
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