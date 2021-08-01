Тимановская сообщила, что расскажет о дальнейших планах через адвоката

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская сообщила, что находится в безопасном месте, и пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката. Спортсменку решил вернуть с Олимпиады на родину тренерский штаб сборной страны, сообщает телеканал Asahi.

Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката, — сказала Тимановская в интервью телеканалу.

При этом спортсменка не сообщила, покинула ли она отделение полиции в международном аэропорту Ханэда в Токио. Перед участком по-прежнему остаются журналисты, которые ожидают появления легкоатлетки.

В аэропорт по собственной инициативе прибыла представитель Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки. Но полицейские не позволили юристу зайти на территорию участка.

Ранее Кристина Тимановская, насильно отвезённая белорусскими властями в аэропорт для высылки в Минск, рассказала о причинах отказа возвращаться домой.