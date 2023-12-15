Супруга Костомарова рассказала, как фигурист «идет вперед» Жена Костомарова рассказала о его восстановлении и популярности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигуристка и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина в подкасте «Произвольная программа» рассказала, как спортсмен преодолевает физиологические проблемы и восстанавливается. Фрагмент подкаста появился в распоряжении NEWS.ru. Женщина подчеркнула, что ему очень помогает всеобщая любовь.

Я очень рада, что новый виток жизни сейчас у Ромы проходит активно — его приглашают в качестве спикера на разные мероприятия, снимается документальный фильм про него, про нашу семью. И, конечно, я думаю, что вся страна ждала, когда же Рома выйдет на лед. Радостно, что он идет вперед. Его очень поддерживает всеобщая любовь, — сказала она.

Также Домнина рассказала детям, Насте 12 лет и семилетнему Илье, о болезни отца. По словам спортсменки, она объяснила все наследникам почти сразу. В тот момент Домнина не стала разделять их, а собрала вместе и донесла всю сложность ситуации. Фигуристка приняла это решение, несмотря на разный возраст детей. По словам Домниной, ей казалось, что они должны узнать о произошедшем вместе и не задаваться лишними вопросами.

В подкасте спортсменка также вспомнила, как отнеслась к самой трагедии, и рассказала о своем видении будущего. Интервью с Домниной выйдет на Первом канале 17 декабря.