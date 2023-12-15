Жена Костомарова вспомнила, как рассказывала детям о болезни отца Жена Костомарова призналась, что сразу рассказала детям про болезнь отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигуристка и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина в подкасте «Произвольная программа» вспомнила, как рассказала детям, Насте 12 лет и семилетнему Илье, о болезни отца. По словам спортсменки, она объяснила все наследникам почти сразу. В тот момент Домнина не стала разделять их, а собрала вместе и донесла всю сложность ситуации. Фрагмент подкаста появился в распоряжении NEWS.ru.

Как только пошла волна в прессе, я собралась с последними силами и объяснила детям всю сложность ситуации и последствия. Я не стала их разделять в этот момент — мы сели вместе, мне кажется это правильным, — поделилась она.

Фигуристка приняла это решение, несмотря на разный возраст детей. По словам Домниной, ей казалось, что они должны узнать о произошедшем вместе и не задаваться лишними вопросами.

В подкасте спортсменка также вспомнила, как отнеслась к самой трагедии, и рассказала о своем видении будущего. Интервью с Домниной выйдет на Первом канале 17 декабря.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Он опубликовал соответствующий ролик в своих социальных сетях. Фигурист отметил, что за ним следует съемочная бригада и документирует его восстановительный процесс. По словам Костомарова, о его истории выйдет большое кино, при этом название он пока оставил в секрете.