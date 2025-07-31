Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели

Напарница биатлонистки Лауры Дальмайер, альпинистка Марина Краусс рассказала, что именно она вызвала спасательный вертолет, когда ее подругу ударил огромный валун во время камнепада в горах Пакистана. По ее словам, которые приводит Eurosport, подруги находились на третьем спуске горного пика Лайла, когда на них обрушился камнепад.

Мы были на третьей точке спуска. Я уже была внизу на следующей точке, готовила ее, а Лаура следовала за мной. И тут начался камнепад. Я видела, как Лауру ударило огромным камнем, а затем отбросило к стене. Мне было ясно: единственный способ помочь ей — вызвать вертолет. Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я звала ее, но ответа не было, — поделилась Краусс.

Альпинистка считает, что у нее не было никаких шансов безопасно добраться до Дальмайер. Она добавила, что единственным способом помочь был сигнал бедствия для спасателей, который она и отправила.

Ранее немецкое Merkur сообщало, что Дальмайер в своем завещании желала, чтобы ее тело оставили в горах, если она погибнет. Она не хотела, чтобы кто-то подвергал опасности свою жизнь ради ее спасения.