Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 18:29

Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели

Напарница Дальмайер Краусс вызвала спасательный вертолет после гибели подруги

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Martin Hoffmann Berliner Str.31/IMAGO/Global Look Press

Напарница биатлонистки Лауры Дальмайер, альпинистка Марина Краусс рассказала, что именно она вызвала спасательный вертолет, когда ее подругу ударил огромный валун во время камнепада в горах Пакистана. По ее словам, которые приводит Eurosport, подруги находились на третьем спуске горного пика Лайла, когда на них обрушился камнепад.

Мы были на третьей точке спуска. Я уже была внизу на следующей точке, готовила ее, а Лаура следовала за мной. И тут начался камнепад. Я видела, как Лауру ударило огромным камнем, а затем отбросило к стене. Мне было ясно: единственный способ помочь ей — вызвать вертолет. Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я звала ее, но ответа не было, — поделилась Краусс.

Альпинистка считает, что у нее не было никаких шансов безопасно добраться до Дальмайер. Она добавила, что единственным способом помочь был сигнал бедствия для спасателей, который она и отправила.

Ранее немецкое Merkur сообщало, что Дальмайер в своем завещании желала, чтобы ее тело оставили в горах, если она погибнет. Она не хотела, чтобы кто-то подвергал опасности свою жизнь ради ее спасения.

Пакистан
горы
гибель
биатлонисты
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?
«Буханка»-героиня необычным способом спасла жизнь российским военным
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.