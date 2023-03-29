МОК уличили в нарушении собственного регламента Журналист Малосолов: МОК нарушил собственный регламент давлением на спортсменов из России

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Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил собственный регламент давлением на российских спортсменов, считает спортивный журналист Андрей Малосолов. В беседе с «360» он отметил, что критерии, которые выдвинули в комитете для россиян и белорусов, нарушают закон об отсутствии политики в мировом спортивном движении.

Никогда за всю историю МОК решения властей не касались спортсменов. За редким исключением, когда из-за политики апартеида из спортивной семьи исключили Южно-Африканскую республику, — подчеркнул эксперт.

По словам журналиста, требование к спортсменам доказывать, что они не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, являются вмешательством в частную жизнь и вынуждают выступать против государства, где они проживают и тренируются. Кроме того, полный запрет допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям будет обозначать выход МОК за рамки собственных полномочий.

Они направляют спортсменов России на преступление. Это настоящее скотство обезумевшего Запада и не менее обезумевшего Томаса Баха, главаря МОК, который вышел за рамки своих полномочий, — заключил Малосолов.

МОК ранее отложил принятие решения об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Президент организации Томас Бах добавил, что атлетам с российскими и белорусскими паспортами могут разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе. Кроме того, все российские и белорусские спортсмены, связанные с силовыми структурами, не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса.