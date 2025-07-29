Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:08

«Совершенно охамели»: Тарасова о действиях МОК в отношении россиян

Тарасова назвала хамством отношение МОК к российским спортсменам

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Международного олимпийского комитета совершенно охамели, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, которые передает «Матч ТВ», организация действует не по правилам, выбирая, кого приглашать на Олимпиаду-2026, а кого нет.

Всегда было одно правило на Олимпиаду — страна посылает спортсменов, и точка. А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им еще не нравится! Это все не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах, — сказала она.

Тарасова подчеркнула, что у нее впервые закрались сомнения — стоит ли ехать россиянам на Олимпиаду. Она также назвала происходящее «беспределом».

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что Международный олимпийский комитет может допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года. По ее словам, окончательное решение еще не принято.

Между тем депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что существует гипотетический шанс, что российских спортсменов допустят к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года с флагом и гимном. По ее словам, члены МОК осознали, что применять разные меры к ведущим боевые действия странам неправильно.

спорт
Олимпиада
МОК
Татьяна Тарасова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры загоревшихся ночью в Москве автомобилей
«Союзмультфильм» ответил на сообщения о проигранном суде по Чебурашке
Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.