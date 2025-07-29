«Совершенно охамели»: Тарасова о действиях МОК в отношении россиян

Представители Международного олимпийского комитета совершенно охамели, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, которые передает «Матч ТВ», организация действует не по правилам, выбирая, кого приглашать на Олимпиаду-2026, а кого нет.

Всегда было одно правило на Олимпиаду — страна посылает спортсменов, и точка. А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им еще не нравится! Это все не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах, — сказала она.

Тарасова подчеркнула, что у нее впервые закрались сомнения — стоит ли ехать россиянам на Олимпиаду. Она также назвала происходящее «беспределом».

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что Международный олимпийский комитет может допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года. По ее словам, окончательное решение еще не принято.

Между тем депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что существует гипотетический шанс, что российских спортсменов допустят к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года с флагом и гимном. По ее словам, члены МОК осознали, что применять разные меры к ведущим боевые действия странам неправильно.