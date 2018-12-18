Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов принял участие в программе «Потрогай это». Клубный телеканал предложил 28-летнему футболисту определить на ощупь сало, табак для кальяна, маринованные грибы и так далее.
Угадывая сало, форвард сборной России позволил себе шутку в адрес московского «Спартака». «Это еда какая-то. Что-то со "Спартаком" связанное», — высказал предположение Смолов.
Когда же очередь дошла до табака, нападающий «Локомотива» вспомнил про другой московский клуб. «Овёс? Ну, а чего? Много же раньше из ЦСКА народу было. Давно, кстати, не курил кальян», — посетовал Смолов.
Ранее News.ru сообщал о том, что Смолов получил памятный подарок от болельщиков «Локомотива».