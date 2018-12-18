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Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА

Фёдор Смолов Сергей Булкин/News.ru

Фёдор Смолов

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов принял участие в программе «Потрогай это». Клубный телеканал предложил 28-летнему футболисту определить на ощупь сало, табак для кальяна, маринованные грибы и так далее.

Угадывая сало, форвард сборной России позволил себе шутку в адрес московского «Спартака». «Это еда какая-то. Что-то со "Спартаком" связанное», — высказал предположение Смолов.

Когда же очередь дошла до табака, нападающий «Локомотива» вспомнил про другой московский клуб. «Овёс? Ну, а чего? Много же раньше из ЦСКА народу было. Давно, кстати, не курил кальян», — посетовал Смолов.

Ранее News.ru сообщал о том, что Смолов получил памятный подарок от болельщиков «Локомотива».


#футбол #Локомотив #Спартак #ЦСКА #ФедорСмолов
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