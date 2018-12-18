Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА

https://news.ru/storage/news/09926bfd22c7ff80c7f9d62b783a22f9/c6115072-0c55-40f8-9bfc-1963fccbc692_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Фёдор Смолов

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов принял участие в программе «Потрогай это». Клубный телеканал предложил 28-летнему футболисту определить на ощупь сало, табак для кальяна, маринованные грибы и так далее.

Угадывая сало, форвард сборной России позволил себе шутку в адрес московского «Спартака». «Это еда какая-то. Что-то со "Спартаком" связанное», — высказал предположение Смолов.

Когда же очередь дошла до табака, нападающий «Локомотива» вспомнил про другой московский клуб. «Овёс? Ну, а чего? Много же раньше из ЦСКА народу было. Давно, кстати, не курил кальян», — посетовал Смолов.

Ранее News.ru сообщал о том, что Смолов получил памятный подарок от болельщиков «Локомотива».